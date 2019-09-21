СЕГОДНЯ 03:58 2019-09-21T03:58:57+03:00

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Илья Середюк попробовал блюда из осеннего меню кемеровских школьников

Мэр оценил питание как полезное и сбалансированное.

Глава города побывал с визитом на презентации осеннего меню для школьников вместе с их родителями. Об этом он рассказал на своей странице соцсетях. Новые блюда подготовили сотрудники МАУ «Школьное питание».

«Нам предложили вареники с вишней, рыбные котлеты, куриную запеканку с тыквой и другие блюда - полезное сбалансированное питание. Ежедневно повара предприятия готовят более 50 000 порций для учеников всех городских школ» - написал мэр города.

Также он добавил, что на производстве блюд осуществляется строгий контроль качества и условий хранения продуктов. Родители, в свою очередь, через электронные сервисы могут высказать пожелания и замечания к организации процесса питания

ИСТОЧНИК KP.RU