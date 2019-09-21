В Прокопьевске жители остались без телефонной связи

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-21T07:07:42+03:00

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В Прокопьевске по вине злоумышленников жители остались без телефонной связи. Похитители электрокабеля лишили людей возможности позвонить кому-либо сразу в нескольких микрорайонах. Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии.

Как выяснилось, трое молодых людей в возрасте 20-ти и 22-х лет решили поживиться за счет собственников квартир. При этом один из преступников уже ранее привлекался к ответственности за имущественное преступление. Злодеяние импровизированная банда совершала ночью, похищенный кабель подельники разрубали на куски и сдавали в пункт приема металла.

-Только за одну ночь злоумышленники похитили более 400 метров кабеля общей стоимостью около 60 000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - В результате без телефонной связи были оставлены жильцы нескольких микрорайонов города.

Сейчас против преступников возбуждено уголовное дело, им грозит о пяти лет тюрьмы. Кроме того, устанавливается их причастность к совершению таких же преступлений в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU