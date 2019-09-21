Школу креативных индустрий для детей открою в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-21T07:49:19+03:00

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Школу креативных индустрий для детей откроют в Кемерове уже в сентябре 2020 года. Ребят научат звукорежиссуре, мультимедийным технологиям, анимации и интерактивным цифровым технологиям.

Об этом на стратегической сессии, посвященной вопросам развития культуры в Кузбассе, рассказал руководитель школы креативных индустрий и заместитель начальника управления стратегического развития РГИСИ Иван Клиндухов.

Он отметил, что школа креативных индустрий – это площадка, где каждый талантливый ребенок может попробовать себя в новой профессии. Для детей будет открыт набор по пяти направлениям: дизайн, мультимедийные технологии, анимация и интерактивные цифровые технологии.

В каждом из студий есть своя специализация. Например, студия звукорежиссуры подразделяется на концертную звукорежиссуру, и студийную звукорежиссуру, звуковой дизайн.

Набор по направлениям откроется уже в сентябре следующего года. Каждый ребенок, начиная от 12 лет, бесплатно сможет попробовать свои силы и найти себя в профессии.

Отметим, разместится Школа креативных индустрий в одном из корпусов Кемеровского государственного института искусств, в котором уже проводятся ремонт. Также для школы уже закуплено специальное оборудование на 25 миллионов рублей. На данном этапе разрабатываются образовательные программы и ведется поиск педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU