В Анжеро-Судженске сердобольная женщина может сесть в тюрьму из-за нелегалов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-21T08:35:47+03:00

Она незаконно прописала у себя более десятка иностранцев

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В Анжеро-Судженске хозяйка одной из квартир может сесть в тюрьму из-за нелегальных мигрантов, которых она прописала в своей квартире. Женщине грозит реальный срок.

Жительница Кузбасс по доброте душевной решила прописать у себя 11 нелегальных мигрантов из ближнего зарубежья, и теперь это обернулось ей серьезными проблемами. Свой поступок она объяснила тем, что знала об ответственности за фиктивную регистрацию, но прописала иностранцев у себя из желания помочь. Зарубежные гости, конечно же, по месту прописки не проживали.

В отношении женщина возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных лиц, ей грозит до трех лет тюрьмы. Сами же эти лица должны будут ответить перед законом за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

-В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU