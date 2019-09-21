На Кузбасском мосту в Кемерове от столкновения раскидало легковушки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-21T09:56:54+03:00

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Страшная авария с участием двух автомобилей произошла на Кузбасском мосту в Кемерове. Оба водителя серьезно пострадали.

Первая информация и фотографии с места событий появились сразу в нескольких группах региона в социальной сети. На кадрах видно, что корпуса автомобилей развиты и имеет глубокие вмятины.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла примерно в 7.00 часов. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla двигался по улице Терешковой со стороны Октябрьского в направлении Соснового бульвара. В какое-то время он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Sunny. После удара автомобиль Toyota отбросило на металлическое ограждение.

В аварии пострадали оба водителя. С травмами они были направлены в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, многие пользователи сети считают, что причиной таких происшествий является несоблюдения скоростного режима. Ведь максимально возможная скорость движения по мосту – сорок километров в час.

– Теперь там вообще двадцать километров в час сделают. Не понимаю, как там можно биться. Раз уж так происходит, надо разделить потоки отбойниками и убрать бесполезное ограничение. Иначе хоть пять километров в час сделайте, все равно находится те, кто там бьется, – отмечают комментаторы

ИСТОЧНИК KP.RU