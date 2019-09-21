Бомж-рецидивист напал на 78-летнюю пенсионерку из Новокузнецка

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-21T10:49:23+03:00

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке вор-рецидивист без определенного места жительства напал в подъезде на пенсионерку и украл у нее золотые серьги. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию обратилась 78-летняя жительница Новокузнецка. Она рассказала, что неизвестный напал на нее в подъезде и сорвал с ушей золотые сережки, а также забрал из кошелька 400 рублей. Общая сумма причиненного ущерба – 6800 рублей.

Пенсионерка хорошо запомнила внешность нападавшего, поэтому она без труда узнала его по фототеке лиц, склонных к совершению уличных грабежей. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства. Его ранее привлекали к ответственности за совершение схожих преступлений.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что украденное продал за 6 200 рублей, а выручку потратил на спиртное.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина заключен под стражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможный срок наказания – семь лет лишения свободы.

Отметим, сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают похищенные у пенсионерки сережки.

ИСТОЧНИК KP.RU