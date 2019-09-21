Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает День рождения
Сегодня, 21 сентября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает свой День рождения. Эта дата совпала с плотным рабочим графиком – глава региона находится в Юрге.
В субботу вместе с горожанами по их приглашению Сергей Цивилев посадил деревья в городе. На территории появилось 300 новых саженцев. Также в этот день была заложена «капсула времени» на стройплощадке детского сада и школы.
Напомним, что Сергей Цивилев был назначен исполняющим обязанности главы региона в апреля 2018 года, вступил в должность губерантора после выборов в сентябре прошлого года. А до этого занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
Сегодня главе Кузбасса исполнилось 58 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU