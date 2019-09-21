Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает День рождения

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-21T11:42:20+03:00

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Сегодня, 21 сентября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает свой День рождения. Эта дата совпала с плотным рабочим графиком – глава региона находится в Юрге.

В субботу вместе с горожанами по их приглашению Сергей Цивилев посадил деревья в городе. На территории появилось 300 новых саженцев. Также в этот день была заложена «капсула времени» на стройплощадке детского сада и школы.

Напомним, что Сергей Цивилев был назначен исполняющим обязанности главы региона в апреля 2018 года, вступил в должность губерантора после выборов в сентябре прошлого года. А до этого занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Сегодня главе Кузбасса исполнилось 58 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU