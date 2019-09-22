2019-09-22T04:13:28+03:00
Происшествия

Ради забавы житель Ленинска-Кузнецкого убил собаку с щенками

О вопиющем зверстве сообщили пользователи соцсетей
Мария КОЛОСОВА
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Ради забавы житель Ленинска-Кузнецкого убил собаку с щенками.ФОТО: "Инцидент Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.comРади забавы житель Ленинска-Кузнецкого убил собаку с щенками.ФОТО: "Инцидент Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com
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Житель Ленинска-Кузнецкого убил собаку с маленькими щенками просто так. О вопиющем зверстве сообщили пользователи соцсетей.

Информация о насилии над животными появилась в городском паблике. Инцидент произошел на улице Ясная. Подписчик группы сообщила, что хозяин просто отделался от собаки и по-зверски поступил с щенками.

-Одну собаку он просто взял и застрелил, а щенков просто бил головой об гараж пока они не умерли, для чего такое делать вообще, собака просто лежит и умирает она почти не дышит, и помочь я не чем не могу, что можно сделать с такими хозяевами их двое мужчина и женщина... Мне просто жалко животных, - говорится в сообщении.

В своих комментариях пользователи оказались единодушны – мужчина заслуживает наказания, в том числе, реального срока заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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