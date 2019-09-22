2019-09-22T05:28:36+03:00
Спорт

Акробаты-виртуозы из Кузбасса выиграли соревнования в США

Соревнования по парашютному спорту проходят в Северной Каролине
Екатерина РОМАНОВА
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Акробаты-виртуозы из Кузбасса выиграли соревнования в США. ФОТО: пресс-служба ХК "СДС"Акробаты-виртуозы из Кузбасса выиграли соревнования в США. ФОТО: пресс-служба ХК "СДС"
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Команда парашютистов из Кузбасса выиграла открытый чемпионат США по парашютному спорту. Чемпионат проходит в 11 по 27 сентября в Северной Каролине.

Российская команда уже участвовала в этих соревнованиях, однако до сих пор нашим спортсменам не удавалось одержать победу в соревнования. Однако в этот раз кузбассовцы стали сильнейшей командной в групповой акробатике 8-way. Каждая команда должна была построить в небе несколько фигур, а правильность исполнения и скорость оценивали судьи по снятому видео. К слову, в каждую команду входит восемь спортсменов и оператор. Кузбасским спортсменам удалось виртуозно выполнить задание и обойти команду из США.

К слову, команда «8-way Tanay» является чемпионом страны и призером Чемпионатов Европы и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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