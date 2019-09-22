2019-09-22T07:23:14+03:00
Происшествия

Легковушку выбросило на трамвайные пути во время аварии в Кемерове

ДТП случилось около остановки "Художественное училище"
ЯНА ПОПОВА
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Легковушку выбросило на трамвайные пути во время аварии в Кемерове.ФОТО: vk/com, "Регион 42"Легковушку выбросило на трамвайные пути во время аварии в Кемерове.ФОТО: vk/com, "Регион 42"
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В Кемерове во время ДТП один из легковых автомобилей выбросило на трамвайные пути. Авария произошло около остановки "Художественное училище".

О происшествии сообщили очевидцы в одной из групп в социальной сети. Они опубликовали снимки с места аварии – проспекта Шахтеров в районе остановки "Художественное училище". На фотографиях видно, что корпус одного из автомобилей сильно поврежден, у него помят бампер, а второй выбросило на трамвайные пути.Кроме того, пользователи отмечают, что из-за столкновения затруднено движение трамвая. Сейчас на месте событий работают специалисты. Они выясняют обстоятельства происшествий и восстанавливают полную картину событий.

Авария произошло около остановки "Художественное училище". ФОТО: vk/com, "Регион 42"

Авария произошло около остановки "Художественное училище". ФОТО: vk/com, "Регион 42"

Однако пользователь сети удивило, что столкновение произошло в утреннее время воскресного дня, ведь на дорогах в этот промежуток практически нет автомобилей.

– В воскресенье утром на дороге практически пусто. Как так можно? Сто процентов летели на желтый, – замечают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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