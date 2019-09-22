Тигренок Полоскин устроил сказочный переполох на улицах Новокузнецка
В Новокузнецке театр кукол «Сказ» объявил о начале нового театрального сезона. Так перед открытием один из персонажей Тигренок Полоскин устроил сказочный переполох на улицах города.
На площади перед театром для взрослых и детей была организована театральная викторина. Внезапно послышались фанфары – это тигренок Полоскин со своими друзьями возвращался из путешествия на Сказочном трамвае.
Они поздравили жителей и гостей города с этим событием и отправились в стены театра, чтобы продолжить готовиться к предстоящим спектаклям. В честь возвращения любимых персонажей в небо отправились букеты из воздушных шаром.
Затем для почитателей искусства театра кукол «Сказ» был показан премьерный спектакль «По ниточке ходить я не желаю» в постановке главного режиссера, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств Юрия Самойлова.
ИСТОЧНИК KP.RU