СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-22T08:40:30+03:00

При пожаре в автомастерской в Новокузнецке погиб мужчина. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Трагедией завершился обычный ремонт автомобиля в одной из автомастерских Новокузнецка. Здесь случился пожар, и находившийся в помещении мужчина не смог выйти оттуда

Рано утром, в 04.47, на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что в переулке Торговом в Новокузнецке начался пожар. Очевидцы сообщали, что горит частный жилой дом, ремонтная мастерская и автомобиль. 16 человек и четыре единицы техники боролись с огнем в течение 45 минут: лишь в 05.32 пожар был ликвидирован.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в момент пожара в автомастерской находился 61-летний мужчина. Он занимался ремонтов легкового автомобиля. Выбраться из помещения, где начался пожар, он не смог. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU