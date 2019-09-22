2019-09-22T09:00:54+03:00
Общество

Кузбасс вошел в список регионов с зарплатой выше 80 тысяч рублей

Сейчас в области около тысячи таких предложений
ЯНА ПОПОВА
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Кузбасс вошел в список регионов с зарплатой выше 80 тысяч рублейКузбасс вошел в список регионов с зарплатой выше 80 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Кузбасс вошел в список регионов, где чаще всего встречаются вакансии с зарплатой выше 80 тысяч рублей. На данный момент в области около тысячи таких предложений.

Рейтинг регионов с большим количеством высокооплачиваемых должностей опубликовал Роструд. Специалисты основывались на данных, полученных на портале ведомства «Работа в России».

Так, в Москве насчитывается более восьми тысяч вакансий с заработной платой свыше 80 тысяч рублей, в Красноярском крае работодатели разместили более семи тысяч таких объявлений, а в республики Саха – более двух с половиной тысяч. Завершают топ рейтинга Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи – здесь разыскивают около полутора тысяч сотрудников.

Кузбасс оказался в числе городов, имеющих примерно тысячу предложений с оплатой труда свыше 80 000 рублей. Наряду с Кемеровской областью стоят Хабаровский, Пермский, Приморский края, Иркутская, Московская, Тюменская, Амурская, Новосибирская, Нижегородская, Волгоградская, Омская, Сахалинская области, а также Удмуртская Республика и Республика Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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