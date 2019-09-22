Кузбассовец угнал машину и отправился за ноутбуком

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-22T09:20:12+03:00

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В Кузбассе мужчина угнал автомобиль знакомого, чтобы забрать свой ноутбук. Однако по дороге в машине закончился бензин, и похитителю пришлось оставить транспорт на трассе.

В полицию обратился житель Полысаево. Мужчина рассказал, что у него украли автомобиль ВАЗ-2110. Пропажа быстро была обнаружена на автодороге «Панфилово-Крапивино-Борисово», а вскоре нашелся и угонщик – знакомый владельца машины.

Накануне событий мужчины вместе устроили вечеринку с распитием алкогольных напитков в квартире потерпевшего. Когда хозяин уснул, гость взял автомобиль, чтобы съездить за ноутбуком к себе домой в поселок Зеленогорский. Однако на половине пути в машине закончился бензин. Тогда угонщик оставил машину на трассе и отправился домой пешком.

– Полицейскими закончено расследование уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», возбужденного в отношении 34-летнего жителя Зеленогорска. Материалы были переданы в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU