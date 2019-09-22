СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-22T09:55:41+03:00

Строительство детсада и школы для детей военных начали в Кузбассе. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева

В общей сложности в учебных заведениях разместятся более семисот ребятишек

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе дали старт для строительства школы и детсада, предназначенных для детей военнослужащих. Суммарно учебные заведения рассчитаны на семьсот семьдесят ребятишек.

В субботу, 21 сентября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с военнослужащими Юрги на месте, где запланировано строительство школы на 550 учащихся и детского сада на 220 ребятишек.

Объекты будут возведены в рамках государственных нацпроектов «Образование» и «Демография». Специалисты кузбасского Проектного института уже разработали эскиз и план будущих зданий.

– Показал военным эскизы зданий, им очень понравилось. Школа и детсад будут современными, красивыми и уютными. В них поступят дети военнослужащих Юргинского гарнизона. Жены наших солдат и офицеров смогут устроиться работать в эти учебные заведения. Специально для них мы организовали программу по переподготовке, – пишет на своей странице в соцсети губернатор Кузбассе.

Отметим, строительство начнется уже в 2020 году. А через год здания откроют свои двери для школьников и малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU