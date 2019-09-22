Опасный маневр: новокузнечанин решил попасть домой через окно

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-22T10:09:41+03:00

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Житель города Ленинска-Кузнецкого по каким-то причинам решил попробовать попасть домой не через дверь, а через окно. Увы, это решение было ошибочным: вместо мягкого уютного дивана он оказался на больничной койке.

Жители одного из многоэтажных домов Ленинска-Кузнецкого стали свидетелями того, как мужчина пытался попасть домой. Не сумев сделать это обычным способом, через дверь, он решил влезть в свою квартиру через окно. Увы, маневр оказался неудачным. Горожанин сорвался с высоты второго этажа и упал вниз.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчину доставили в больницу. Здесь ему диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом лодыжки справа, закрытый перелом пяточной кости слева и алкогольное опьянения. Вся необходимая медицинская помощь горожанину оказана.

ИСТОЧНИК KP.RU