Нуждается в помощи: в Кузбассе разыскивают 80-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-22T11:43:00+03:00

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80-летний житель поселка Чистогорский ушел в лес и пропал. Сейчас поиском пенсионера заняты родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, 80-летний Виктор Халин из поселка Чистогорский Новокузнецкого района 21 сентября отправился в лес. В назначенное время он не вернулся домой. Пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной.

Особые приметы: хромает.

С собой:синее ведро.

Сейчас волонтеры «Лизы Алерт» организуют поисково-спасательную операцию, чтобы найти пропавшего пенсионера. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо связаться с инфоргом, взять фонари, батарейки, а также одеться в соответствии с местом поиска (лес).

Если вам известно точное местонахождение Виктора Халина, сообщите от об этом по телефону: 8-800-70-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU