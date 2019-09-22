Нуждается в помощи: в Кузбассе разыскивают 80-летнего пенсионера
80-летний житель поселка Чистогорский ушел в лес и пропал. Сейчас поиском пенсионера заняты родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, 80-летний Виктор Халин из поселка Чистогорский Новокузнецкого района 21 сентября отправился в лес. В назначенное время он не вернулся домой. Пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной.
Особые приметы: хромает.
С собой:синее ведро.
Сейчас волонтеры «Лизы Алерт» организуют поисково-спасательную операцию, чтобы найти пропавшего пенсионера. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо связаться с инфоргом, взять фонари, батарейки, а также одеться в соответствии с местом поиска (лес).
Если вам известно точное местонахождение Виктора Халина, сообщите от об этом по телефону: 8-800-70-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU