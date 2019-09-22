СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-22T12:35:04+03:00

Тепло, но дождливо: какой будет погода в Кузбассе 23 сентября Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Уходящие выходными выдались хорошими: погожие деньки порадовали кузбассовцев солнышком и синим небом. Однако уже в понедельник на смену теплу придут дожди и грозы.

Так, грядущей ночью ожидается +9…+14 градусов, а местами лишь +3…+8. Юго-восточный ветер с переходом на западный ночью при порывах может достигать 13 метров в секунду. Осадков не ожидается, а вот переменная облачность вполне вероятна. В Кемерове ночью термометры покажут от +9 до +11 градусов.

Днем воздух по области прогреется до +26 градусов. При этом в Кемерове температура будет держаться в пределах +21…+23 градусов. Переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами грозы и град – все это ждет кузбассовцев в понедельник. Так что собираясь на улицу, обязательно прихватите зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU