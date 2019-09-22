СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-22T13:45:19+03:00

Невысокий мужчина в джинсовке заблудился в лесу в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Лиза Алерт"

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе разыскивают 46-летнего Ивана Сайгаева, жителя села Хорошеборка. 20 сентября он ушел в лес, и с тех пор его никто не видел.

Волонтеры поисково0спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, спасатели организовали поиск пропавшего в лемму Ивана Сайгаева. Известно, что 46-летний мужчина 20 сентября отправился в лес в районе села Хорошеборка Топкинского района, и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего : рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в синюю джинсовку, черную рубашку, черные брюки, черные калоши, цветную шапку в полоску.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 9-900-700-54-52 или 112. Если вы хотите присоединиться к поискам, свяжитесь с координатором «Лизы Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU