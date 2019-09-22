СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-22T18:32:54+03:00

В кемеровском «Парке Ангелов» будут показывать фильмы и кататься на коньках. ФОТО: пресс-служба АКО

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Джон Вайдман рассказал, как будет выглядеть «Парк Ангелов» зимой и летом, а также о том, какие новшества появится на полюбившемся горожанам месте.

«Парк Ангелов совмещает в себе пять сезонов, четыре - времена года: лето, осень, зима и весна. А последний,пятый, – человеческая душа. Осенне-летний парк жители города уже успели рассмотреть.Зимой же парк изменится: около поющего фонтана откроется каток, на полянках построят снежные горки, а стена плача покроется льдом.

Кроме того, Джон отметил, что в парке мало качелей. Дети постоянно стоят в очереди, поэтому архитектор предложил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву добавить еще такие объекты, чтобы каждый мог занять себе место.

архитектор предложил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву добавить еще качелей. ФОТО: Яна Попова

Летом парк должен стать местом, где люди смогут отдохнуть, поиграть с детьми и даже посмотреть хороший фильм. Ожидается, что здесь установят специальный проектор, благодаря которому каждый может посетить бесплатный сеанс.

Напомним, 15 сентября открылся Парк Ангелов. Его построили спустя полтора года после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Архитектор Джон Вайдман на двух гектарах земли сотворил настоящие произведение искусства.

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ИСТОЧНИК KP.RU