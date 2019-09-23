2019-09-23T04:25:08+03:00
Происшествия

На перекрестке в Кемерове сбили женщину

ДТП произошло вечером в воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
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На перекрестке в Кемерове сбили женщину. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"На перекрестке в Кемерове сбили женщину. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Вечером в воскресенье на перекрестке улиц Кирова и Красноармейской в Кемерове произошло ДТП. Его результат трагичен: погиб человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 сентября, около 21.50, в Кемерове на пересечении улиц Кирова и Красноармейской. Как сообщают очевидцы, водитель легкового автомобиля двигался по автодороге на разрешающий сигнал светофора. Одновременно с ним на запрещающий сигнал светофора для пешеходов на проезжую часть вышла женщина. Водитель не успел среагировать на ее появление и сбил. Горожане, ставшие невольными свидетелями аварии, отмечают, что женщина скончалась на месте.

ДТП произошло вечером в воскресенье. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

ДТП произошло вечером в воскресенье. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Очень страшно. Мимо проезжали – вся дорога в крови, - пишет один из очевидцев, Александра Андреева. – Ее кто-то дома ждал…

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что соблюдать Правила дорожного движения обязаны и водители, и пешеходы. Ведь не важно, кто прав, а важно, кто жив.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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