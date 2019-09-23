Придорожное кафе сгорело в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-23T05:29:57+03:00

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В Новокузнецком районе вечером в воскресенье произошло ЧП. Здесь в поселке Куртуково, сгорело придорожное кафе.

Сигнал о пожаре в придорожном кафе на улице Куртуково села Куртуково Новокузнецкого района поступил на пульт диспетчера в 21:10. На место ЧП незамедлительно выдвинулись шесть единиц техники и 23 пожарных. К моменту их прибытия на улицу Куртуково у двухэтажного дома горела крыша, а из окна на втором этаже шел дым.

- В результате пожара обгорела и обрушилась крыша здания, обгорели перекрытия, стены в комнате на втором этаже, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

К слову, в момент, когда начался пожар, в кафе находились люди, однако все они смогли самостоятельно покинуть здание.

ИСТОЧНИК KP.RU