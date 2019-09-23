2019-09-23T06:16:37+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают на «Бал цветов»

На балу соберутся люди с ограниченными возможности
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчан приглашают на «Бал цветов». Фото: архив КП.Кемеровчан приглашают на «Бал цветов». Фото: архив КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В последнее воскресенье сентября в Кемерове состоится необычный бал – «Бал цветов». Среди гостей будут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Бал цветов» будет проходить 29 сентября с 15.00 во Дворце культуры шахтеров (проспект Шахтеров, 2). Участники исторических клубов исполнят полонез, вальс котильон, а все желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах. Примечательно, что главными гостями праздника станут люди с ограниченными возможностями здоровья – вместе с остальными участниками бала они будут танцевать, исполнять песни, участвовать в мастер-классах.

К слову, подготовка к самому балу уже в полном разгаре: участники учат разные па и фигуры, своими руками делают девичьи альбомы и делятся прочими бальными премудростями.

- Проект в этом году получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Организаторы – Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями «Лабиринт42», студия исторического и постановочного танца «Сюита», - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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