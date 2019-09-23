В 27 территориях Кузбасса включили отопление

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-23T06:30:10+03:00

98 процентов многоквартирных домов уже с теплом

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В Кузбассе полностью запустили отопление в 27 территориях региона. При этом тепло есть во всех объектах социального значения.

Как сообщили областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, запуск отопления продолжается в 7 территориях региона.

«Всего по области тепло в 21722 многоквартирных домах с центральным отоплением из 22006 (98%) и в 2018 объектах социального значения (100%). Объекты ЖКХ работают в штатном режиме», – отметили в департаменте.

Напомним, что 15 сентября в Кузбассе начался поэтапный запуск отопления в объекты социальной сферы и жилые многоквартирные дома.

Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU