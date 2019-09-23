В 27 территориях Кузбасса включили отопление
В Кузбассе полностью запустили отопление в 27 территориях региона. При этом тепло есть во всех объектах социального значения.
Как сообщили областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, запуск отопления продолжается в 7 территориях региона.
«Всего по области тепло в 21722 многоквартирных домах с центральным отоплением из 22006 (98%) и в 2018 объектах социального значения (100%). Объекты ЖКХ работают в штатном режиме», – отметили в департаменте.
Напомним, что 15 сентября в Кузбассе начался поэтапный запуск отопления в объекты социальной сферы и жилые многоквартирные дома.
Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU