В Топках прекратили поиск невысокого мужчины

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-23T06:34:46+03:00

Жителя Кузбасса нашли через несколько дней после его пропажи

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Поиски невысокого 46-летнего кузбассовца, который пропал 20 сентября, прекращены. О завершении поисково-спасательной операции сообщают волонтеры "Лизы Алерт".

В Топкинском районе нашли 46-летнего Ивана Васильевича Сайгаева, об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 20 сентября мужчина ушел в лес в районе села Хорошеборска и пропал безвести. В это воскресенье 22 сентября волонтеры поискового отряда, снарядившись фонариками и одеждой, вышли на поиск пропавшего кузбассовца, к вечеру мужчина уже был найден.

- Найден, жив, - сообщили волонтеры "Лизы Алерт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Подробности поисковой операции не сообщаются, однако известно, что 23 сентября кузбассовец вернулся домой живым и здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU