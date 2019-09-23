2019-09-23T06:34:46+03:00
Происшествия

В Топках прекратили поиск невысокого мужчины

Жителя Кузбасса нашли через несколько дней после его пропажи
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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В Топках прекратили поиск невысокого мужчины. ФОТО: ПСО "Лиза АлертВ Топках прекратили поиск невысокого мужчины. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт
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Поиски невысокого 46-летнего кузбассовца, который пропал 20 сентября, прекращены. О завершении поисково-спасательной операции сообщают волонтеры "Лизы Алерт".

В Топкинском районе нашли 46-летнего Ивана Васильевича Сайгаева, об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 20 сентября мужчина ушел в лес в районе села Хорошеборска и пропал безвести. В это воскресенье 22 сентября волонтеры поискового отряда, снарядившись фонариками и одеждой, вышли на поиск пропавшего кузбассовца, к вечеру мужчина уже был найден.

- Найден, жив, - сообщили волонтеры "Лизы Алерт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Подробности поисковой операции не сообщаются, однако известно, что 23 сентября кузбассовец вернулся домой живым и здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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