В Кузбассе пройдет Неделя дорожной безопасности

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-23T07:36:46+03:00

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С 23 по 27 сентября в Кузбассе пройдет Неделя безопасности детей на дорогах. В рамках недели пройдут конкурсы, викторины и акции по обучению детей правилам дорожного движения. Также с родителями школьников будут проведены беседы о безопасном движении их детей по дорогам.

- Будут проведены различные рейды и акции по дорожной безопасности, в ходе которых будут не только следить за соблюдением требований Правил дорожных правил юными участниками движения, но и проводить с ребятами и их родителями разъяснительную работу по правилам безопасного поведения на дороге, - сообщили в пресс-службе Кемеровского ГИБДД.

25 сентября пройдут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU