Горящее кафе «Родничок» на кузбасской трассе очевидцы сняли на видео
Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Новокузнецком районе произошел пожар. Здесь сгорело придорожное кафе.
Горящее кафе «Родничок» на кузбасской трассе очевидцы сняли на видео.Видео: Константин Федорский
Один из посетителей, находившийся в тот вечер в кафе, снял на видео пожар. Константин Федорский, ужинавший в "Родничке", рассказал о том, что сначала в зале погас свет.
- Я включил фонарик на телефоне и поставил его на стол, - вспоминает Константин. – Потом оказалось, что начался пожар, и мы все быстро вышли их кафе. А телефон в спешке забыл на столе.
Вскоре прибыли пожарные и потушили пожар. Несмотря на то, что у здания сгорела крыша и комната на втором этаже, телефон, забытый Константином, не пострадал. Его мужчине вернули пожарные.
- Спасибо пожарному, который вынес мой телефон, - благодарит Константин.
Напомним, пожар случился в десятом часу вечера в воскресенье, 22 сентября. Огонь уничтожил крышу и комнату на втором этаже здания. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU