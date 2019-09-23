СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-23T07:43:47+03:00

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Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Новокузнецком районе произошел пожар. Здесь сгорело придорожное кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/733610" frameborder="0"></iframe> Горящее кафе «Родничок» на кузбасской трассе очевидцы сняли на видео.Видео: Константин Федорский

Один из посетителей, находившийся в тот вечер в кафе, снял на видео пожар. Константин Федорский, ужинавший в "Родничке", рассказал о том, что сначала в зале погас свет.

- Я включил фонарик на телефоне и поставил его на стол, - вспоминает Константин. – Потом оказалось, что начался пожар, и мы все быстро вышли их кафе. А телефон в спешке забыл на столе.

Вскоре прибыли пожарные и потушили пожар. Несмотря на то, что у здания сгорела крыша и комната на втором этаже, телефон, забытый Константином, не пострадал. Его мужчине вернули пожарные.

- Спасибо пожарному, который вынес мой телефон, - благодарит Константин.

Напомним, пожар случился в десятом часу вечера в воскресенье, 22 сентября. Огонь уничтожил крышу и комнату на втором этаже здания. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU