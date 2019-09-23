2019-09-23T08:06:30+03:00
Общество

Кузбасс оказался в числе регионов с самым высоким ростом зарплат

За полгода ежемесячный оклад вырос на 10,7 процента
ЯНА ПОПОВА
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Кузбасс оказался в числе регионов с самым высоким ростом зарплатКузбасс оказался в числе регионов с самым высоким ростом зарплатФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Кузбасс вошел в число регионов с наибольшим ростом зарплат. Так за полгода в области ежемесячный оклад вырос на 10,7 %. Рейтинг регионов России по уровню роста заработных плат основан на данных Росстата.

Кемеровская область стала одним из лидеров в топ-10 среди регионов, уровень зарплаты в которых повысился на 9 и более процентов. Кузбасс занял шестую строчку. За полгода в области заработная плата выросла на 10,7 процента. Первые строчки рейтинга заняли Сахалин – 10,7 процента, Севастополь – 10,9 процента , Магаданская область – 11,6 и Тыва – 12,4 процента. В лидерах же оказалась Костромская область с ростом оклада на 14,7 процента.

Исследователи отмечают, что тенденция к росту номинальной зарплаты в 2019 году наблюдается во всех регионах. Только по итогам первого полугодия в среднем по стране она выросла на 7,1 процента, что составило 46,2 тысячи рублей. Однако темп роста, в целом, остается неоднородным, отмечает ТАСС, ссылаясь на Росстат.

Отметим, ранее сообщалось, что по данным кузбасских статистов, средняя зарплата в регионе составила 40 798 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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