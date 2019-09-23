Когда тебя все называют Геной, а ты Витя: знаменитый актер из Кемерова Виктор Логинов рассказал о старых и новых ролях

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-23T12:09:29+03:00

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26 сентября в кинотеатрах выходит художественный фильм «Подкидыш». В одной из ролей фильма снялся актер родом из Кемерова – Виктор Логинов, известный массовому зрителю по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

Накануне премьеры своего нового фильма, актер дал интервью, в котором также упоминалась его титульная роль. Актер объяснил, что не имеет ничего общего со своим старым персонажем и все параллели с ним — это «выдумки журналистов».

- Я раскрашивал в разные цвета образ Гены Букина, но все равно внутри оставался самим собой. Конечно, когда снимаешься в течение семи лет и на съемочной площадке тебя все называют Геной, здравый рассудок сохранять непросто, начинаешь потихоньку относиться к себе как к Гене. Тем не менее каждое утро я просыпался Виктором Логиновым, чистил зубы, брился, ехал на работу Виктором Логиновым и ложился спать тоже Виктором Логиновым, - рассказал Логинов.

Отметим, что в своем новом фильме актер исполняет второстепенную роль водителя-оператора, который влюблен в главную героиню картины.

ИСТОЧНИК KP.RU