2019-09-23T12:09:29+03:00
Общество

Когда тебя все называют Геной, а ты Витя: знаменитый актер из Кемерова Виктор Логинов рассказал о старых и новых ролях

В преддверии нового фильма актер дал большое интервью
Илья НЕКРАСОВ
Поделиться:
Виктор Логинов рассказал о культовой роли в киноВиктор Логинов рассказал о культовой роли в киноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

26 сентября в кинотеатрах выходит художественный фильм «Подкидыш». В одной из ролей фильма снялся актер родом из Кемерова – Виктор Логинов, известный массовому зрителю по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

Накануне премьеры своего нового фильма, актер дал интервью, в котором также упоминалась его титульная роль. Актер объяснил, что не имеет ничего общего со своим старым персонажем и все параллели с ним — это «выдумки журналистов».

- Я раскрашивал в разные цвета образ Гены Букина, но все равно внутри оставался самим собой. Конечно, когда снимаешься в течение семи лет и на съемочной площадке тебя все называют Геной, здравый рассудок сохранять непросто, начинаешь потихоньку относиться к себе как к Гене. Тем не менее каждое утро я просыпался Виктором Логиновым, чистил зубы, брился, ехал на работу Виктором Логиновым и ложился спать тоже Виктором Логиновым, - рассказал Логинов.

Отметим, что в своем новом фильме актер исполняет второстепенную роль водителя-оператора, который влюблен в главную героиню картины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец хотел приучить знакомого к здоровому образу жизни и убил его
В Яшкинском районе ликвидировали незаконную свалку
Штормовой ветер налетел на Кузбасс
Двое мужчин полтора года держали в страхе бизнесменов кузбасского города
За один день новокузнечане 180 раз нарушили правила дорожного движения
Кузбасс оказался в числе регионов с самым высоким ростом зарплат
Горящее кафе «Родничок» на кузбасской трассе очевидцы сняли на видео
В Кузбассе пройдет Неделя дорожной безопасности
В Топках прекратили поиск невысокого мужчины
В 27 территориях Кузбасса включили отопление
Кемеровчан приглашают на «Бал цветов»
Придорожное кафе сгорело в Кузбассе
На перекрестке в Кемерове сбили женщину
Конкурс на лучший снимок парка Ангелов стартует в Кемерове
В кемеровском «Парке Ангелов» будут показывать фильмы и кататься на коньках
Сергей Цивилев рассказал о состоянии старого моста через Томь
Слишком доступный: жители кузбасского города недовольны заброшенным домом
Невысокий мужчина в джинсовке заблудился в лесу в Кузбассе
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Кузбассе 23 сентября
По улицам Кемерова бродит бесхозный фазан
Нуждается в помощи: в Кузбассе разыскивают 80-летнего пенсионера
Деньги через постель: в Кузбассе мошенник нажился на покупке кровати
Опасный маневр: кузбассовец решил попасть домой через окно
Строительство детсада и школы для детей военных начали в Кузбассе
Воскресная уборка: маленький кемеровчанин выбрасывал вещи из окна
Кузбассовец угнал машину и отправился за ноутбуком
Кузбасс вошел в список регионов с зарплатой выше 80 тысяч рублей
При пожаре в автомастерской в Новокузнецке погиб мужчина