2019-09-23T10:59:19+03:00
Общество

Штормовой ветер налетел на Кузбасс

До конца дня возможно усиление ветра и град
Екатерина РОМАНОВА
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Штормовой ветер налетел на КузбассШтормовой ветер налетел на КузбассФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В понедельник, 23 сентября, на Кузбасс налетел штормовой ветер. Непогода будет бушевать до конца дня.

Штормовой ветер налетел на Кузбасс.23 сентября 2019Лариса МАРУЦАК

Сильный ветер пронесся по Кузбассу в понедельник, 23 сентября. Непогоду заметили как на юге, так и на севере региона. Сильный ветер гнул деревья и ломал ветки, поднимал пыль и толкал прохожих в спину – мол, шагай скорее в тепло! К слову, штормовой ветер будет бушевать всю вторую половину дня понедельника.

- Во второй половине дня 23 сентября по Кемеровской области ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, грозы, град, - сообщает МЧС. - Телефон МЧС: 101.

Не утихнет ветер и в течение недели. По предварительным прогнозам, во вторник его порывы могут достигать 22 метров в секунду, а в течение недели – 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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