СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-23T10:59:19+03:00

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В понедельник, 23 сентября, на Кузбасс налетел штормовой ветер. Непогода будет бушевать до конца дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/733646" frameborder="0"></iframe> Штормовой ветер налетел на Кузбасс.23 сентября 2019Лариса МАРУЦАК

Сильный ветер пронесся по Кузбассу в понедельник, 23 сентября. Непогоду заметили как на юге, так и на севере региона. Сильный ветер гнул деревья и ломал ветки, поднимал пыль и толкал прохожих в спину – мол, шагай скорее в тепло! К слову, штормовой ветер будет бушевать всю вторую половину дня понедельника.

- Во второй половине дня 23 сентября по Кемеровской области ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, грозы, град, - сообщает МЧС. - Телефон МЧС: 101.

Не утихнет ветер и в течение недели. По предварительным прогнозам, во вторник его порывы могут достигать 22 метров в секунду, а в течение недели – 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU