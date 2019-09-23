В Яшкинском районе ликвидировали незаконную свалку
В Яшкинском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали незаконную свалку. Жители оставляли на одной из улиц бытовой мусор.
В ходе мониторинга в сентябре сотрудники прокуратуры узнали, что в поселке Яшкино вдоль дороги на улице Кедровой находится несанкционированная свалка мусора. Она тянулась в сторону реки Яя. После проверки информация подтвердилась.
По результами прокурор Яшкинского района вынес представление местной администрации и обязал убрать свалку. Сейчас нарушения устранены, территория очищена.
-Ранее, в ходе плановой проверки прокурор района внес шесть представлений главам администраций, в которых были выявлены несанкционированные свалки, и потребовал устранить нарушения закона и ликвидировать несанкционированные свалки, - рассказали в прокуратуре Кемеровской области. - Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, часть нарушений уже устранена.
ИСТОЧНИК KP.RU