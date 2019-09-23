Кузбассовец хотел приучить знакомого к здоровому образу жизни и убил его
Кузбассовец хотел приучить знакомого к здоровому образу жизни и убил его. Мужчина скончался от побоев.
В Кемерове будут судить 33-летнего местного жителя, который избил мужчину за неправильный образ жизни. Как установило следствие, обвиняемый вместе со своим другом приехали в гости к сестре последнего. Там кемеровчанин возмутился, что женщина с 44-летним сожителем употребляют спиртное, а затем избил мужчину. Поле этого приятели ушли по делам.
-Потерпевший, опасаясь нового избиения, ушел к знакомому, у которого остался ночевать. А на следующий день ему стало плохо, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.
В эти же сутки злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Своей вины мужчина не признал. Меру наказания для него теперь определит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU