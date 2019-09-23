СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-23T12:27:50+03:00

Кузбассовец хотел приучить знакомого к здоровому образу жизни и убил его Фото: Олег ЗОЛОТО

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Кузбассовец хотел приучить знакомого к здоровому образу жизни и убил его. Мужчина скончался от побоев.

В Кемерове будут судить 33-летнего местного жителя, который избил мужчину за неправильный образ жизни. Как установило следствие, обвиняемый вместе со своим другом приехали в гости к сестре последнего. Там кемеровчанин возмутился, что женщина с 44-летним сожителем употребляют спиртное, а затем избил мужчину. Поле этого приятели ушли по делам.

-Потерпевший, опасаясь нового избиения, ушел к знакомому, у которого остался ночевать. А на следующий день ему стало плохо, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В эти же сутки злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Своей вины мужчина не признал. Меру наказания для него теперь определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU