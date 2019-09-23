В Мысках эвакуировали детский дом-интернат

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-23T13:12:22+03:00

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В Мысках на базе местного дома-интерната прошли учения по пожарной безопасности. По легенде, на втором этаже жилого корпуса учреждения произошло возгорание.

Руководители и ответственные за пожарную безопасность специалисты учреждений социального обслуживания совместно с подразделением ПСЧ-2 ФГКУ 9 отряд ФПС по Кемеровской области провели противопожарные учения. Согласно легенде, в мысковском доме-интернате для умственно отсталых детей на втором этаж произошло возгорание. А из-за условного задымления эвакуация детей через центральную лестницу оказалась невозможной, поэтому было принято решение вывести воспитанников через запасные выходы. Один из членов аварийной бригады с помощью пожарного рукава отсек огонь от кабинета, где хранятся важных документы детей, а сами документы спасли сотрудники социальной службы.

-Воспитанники были эвакуированы за 5 минут, через 7 минут после начала эвакуации прибыл пожарный расчет, условный пожар был потушен, - рассказали в администрации области. - Эвакуированные собрались на отведенной площадке. Работа персонала признана удовлетворительной.

ИСТОЧНИК KP.RU