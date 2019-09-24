Предприниматель воровал колбасу и кофе из магазинов Новокузнецка

СЕГОДНЯ 03:15 2019-09-24T03:15:52+03:00

Теперь он может лишиться свободы на год

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Предприниматель из города Новокузнецка вместо того, чтобы развивать свой бизнес взялся за воровство. Из магазинов города он крал колбасу, кофе и сыр.

35-летний предприниматель из Новокузнецка пришел в один из магазинов города. Он внимательно осмотрел все витрины и выбрал колбасу. Но покупку мужчина положил не в корзинку, а под куртку. После этого он поспешил покинуть магазин.

Кражу зафиксировали камеры наблюдения, и сотрудники магазина вызвали полицию. Стражи порядка внимательно посмотрели записи и вскоре поймали подозреваемого. Как оказалось, 35-летний индивидуальный предприниматель не только ранее уже привлекался к административной ответственности за кражи, но и был замечен в употреблении наркотиков. А в последнее время он промышлял тем, что воровал сыр, колбасу и кофе, выносил их из магазина и продавал прохожим.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до одного года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU