Институт сценических искусств ищет преподавателей для кемеровского филиала

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-24T04:30:11+03:00

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Российский государственный институт сценических искусств объявил о наборе преподавателей и руководящего состава в Кемеровский филиал. Набор будет длиться всего три дня – до 26 сентября.

Информация о том, что РГИСИ приглашает соискателей на должности преподавательского и руководящего состава, а также требования, которым они должны соответствовать, появилась на сайте института. Образовательному учреждению в креативные технопарки требуются преподаватели графического, 3D-дизайна, motion-дизайна, иллюстрации, звукового дизайна, фотографии, видеомонтажа, электронной музыки, видеографии, студийной и концертной звукорежиссуры. Также вакантны должности руководителя филиала и руководителя Молодежного креативного технопарка.

На первом этапе соискателям необходимо всего лишь отправить свое резюме на электронную почту travyanova.mari@rgisi.ru. Оно должно быть объемом не более одной страницы. Также необходимо решить кейс и написать мотивационное письмо. Подать заявку, загрузить резюме и творческое портфолио необходимо до 26 сентября 2019. Результаты заочного этапа будут подведены в конце сентября.

На втором этапе соискателям предстоит пройти собеседование.Точная дата проведения станет известна позже.

Напомним, РГИСИ войдет в состав Культурно-образовательного комплекса. Кроме него здесь будут работать филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, общежития и интернат для обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU