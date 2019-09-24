В октябре в Кузбасс придет зима

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-24T05:00:11+03:00

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Зима близко: уже в октябре она заявит о себе первым снегом. О том, какой будет погода в октябре, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Так, первая половина октября ожидается по-осеннему комфортной с дневными температурами от +2 до +7 градусов. По ночам же столбики термометров могут опускаться до -4…+1 градуса.

Во второй половине месяца кузбассовцы почувствуют первое дыхание зимы. Средняя дневная температура не превысит +5 градусов, а местами и вовсе будет составлять -4…-9 градусов. По ночам же столбики термометром могут достигать отметок -10…-15 градусов.

Уже в первые дни октября синоптики прогнозируют редкие осадки в виде мокрого снега и снега, а вот во второй половине месяца снег будет идти довольно часто. В среднем же температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU