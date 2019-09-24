«Кусь!»: логотип для кемеровского Люскуса от Артемия Лебедева стал интернет-мемом

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-24T07:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Логотип, который создала арт-студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева, вызвал у пользователей соцсетей недоумение и веселье. А потом и вовсе превратился в мем.

Пользователи соцсетей смеются над тем, что и так сложное для первого восприятия название горнолыжного комплекса написано таким образом. А оценивая результат, подписчики группы студии Артемия Лебедева «ВКонтакте», 2076 человек из 2776, поставили дизлайк. И лишь 700 отметили, что им нравится. На комментарии пользователи тоже не скупятся: отмечают, что Лебедев за что-то ненавидит Кемерово в целом и Люскус в частности, просят у Ивана Тихомирова, разработавшего дизайн логотипа, «отсыпать, что курит». А еще - сравнивают гору из букв с горой отходов жизнедеятельности человека.

Нашлись и те, кто прочитал набор букв не по горизонтали, а по вертикали. Получился «Люкглк суоыо сржм ннп оыл йекс». Эта надпись, к слову, также стала одной из тем мемов.

ИСТОЧНИК KP.RU