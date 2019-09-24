«Умная» остановка в Кемерове пострадала от рук вандалов

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-24T07:04:19+03:00

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Всего полмесяца простоял новый «умный» павильон на остановке «Швейная фабрика». А потом он пострадал от рук вандалов: неизвестные вырвали один из разъемов для зарядки телефонов.

Фотографией, где видны результаты развлечений вандалов, поделился кемеровчанин Роман Янченко в группе «Мэру на заметку».

«Ну никак не приживается кусочек европейского уровня жизни в городе. Придется, остальной город до этого кусочка дотягивать, может, поможет», таким сообщением сопроводил снимок кемеровчанин. Кроме того, он задал вопрос: возможно, стоит установить защитное ограждение на остановке, чтобы обезопасить находящихся в павильоне пассажиров.

Горожане же пока активно обсуждают поврежденный павильон и заявляют, что кемеровчане еще не готовы жить по современным европейским стандартам. Другие же уверены: со временем люди привыкнут к удобным новшествам и будут относиться к ним бережно.

К слову, сломанный штекер обещают восстановить до конца недели. А до конца строительного сезона завершатся работы и на остальных «умных» остановках,

ИСТОЧНИК KP.RU