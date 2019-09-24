2019-09-24T08:56:38+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Кредит на покупку жилья можно получить по ставке от 9,6 процентов годовых
Яков КРЫМСКИЙ
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Ознакомиться с условиями ипотечного кредитования можно в отделениях банка ФОТО: Банк "УРАЛСИБ"Ознакомиться с условиями ипотечного кредитования можно в отделениях банка ФОТО: Банк "УРАЛСИБ"
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С 23 сентября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%.

Ставки при сумме кредита 5 млн рублей и выше не изменились и составляют: от 9,2% – для кредитов на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, от 9,7% – на покупку готового жилья.

Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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