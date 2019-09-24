Житель Алтайского края пнул кузбасского полицейского в лицо

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-24T11:21:39+03:00

За это он предстанет перед судом

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Житель Алтайского края ударил ногой по лицу кузбасского полицейского. За это нарушитель предстанет перед судом.

36-летнего жителя соседнего региона обвиняют в применении насилия в отношении стража правопорядка. В июле обвиняемый выпивал спиртное на автовокзале, за что был задержан. Мужчину доставили на медосвидетельствование в наркодиспансер. Уже на крыльце учреждения задержанный понял, что опаздывает на автобус. Он оказал полицейским сопротивление, и те были вынуждены заковать его в наручники.

- Однако это не остановило обвиняемого, он ударил полицейского, который наклонился подобрать выпавшие вещи, ногой по лицу, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - После чего злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Свою вину обвиняемый признал, теперь меру наказания ему определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU