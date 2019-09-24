Внедорожник забросило на крышу легковушки при ДТП в Прокопьевске
В Прокопьевске произошло зрелищное ДТП. Сразу три автомобиля получили серьезные повреждения, при этом один из них буквально взлетел на другой.
В Прокопьевске произошло тройное ДТП..Видео: Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Павел Калашников
Фотографиями тройного ДТП в Прокопьевске делятся пользователи сети Instagram. На снимках видно, что три автомобиля, не сумев поделить дорогу, получили серьезные повреждения.
В Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Андрей Волк.
Сейчас уже известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня на улице Ноградской. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ выезжал на дорогу с прилегающей территории. Однако он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. От удара иномарку отбросило в сторону, где в это же время находился еще один автомобиль, KIA Ceed. Именно на него и взобрался внедорожник.
В Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Андрей Волк.
К счастью, никто из автомобилистов не получил серьезных травм. А вот во всех обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU