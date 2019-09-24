2019-09-24T09:59:29+03:00
Происшествия

Внедорожник забросило на крышу легковушки при ДТП в Прокопьевске

Один из автомобилей буквально влетел на другой
Екатерина РОМАНОВА
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Пирамидка из машин: в Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Алексей КудряПирамидка из машин: в Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Алексей Кудря
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В Прокопьевске произошло зрелищное ДТП. Сразу три автомобиля получили серьезные повреждения, при этом один из них буквально взлетел на другой.

В Прокопьевске произошло тройное ДТП..Видео: Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Павел Калашников

Фотографиями тройного ДТП в Прокопьевске делятся пользователи сети Instagram. На снимках видно, что три автомобиля, не сумев поделить дорогу, получили серьезные повреждения.

В Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Андрей Волк.

В Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Андрей Волк.

Сейчас уже известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня на улице Ноградской. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ выезжал на дорогу с прилегающей территории. Однако он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. От удара иномарку отбросило в сторону, где в это же время находился еще один автомобиль, KIA Ceed. Именно на него и взобрался внедорожник.

В Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Андрей Волк.

В Прокопьевске произошло тройное ДТП. Instagram, "ЧП ДТП Новокузнецк", Андрей Волк.

К счастью, никто из автомобилистов не получил серьезных травм. А вот во всех обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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