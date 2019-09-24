2019-09-24T10:03:00+03:00
Общество

Совладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в Кемерове

Покупка помещения и земельного участка обошлась ему почти в 38 миллионов рублей
Мария КОЛОСОВА
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Совладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в КемеровеСовладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в КемеровеФото: Анастасия Осипова
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Совладелец крупной торговой сети «Бегемаг» приобрел недвижимость шахты «Заречная» в областном центре. За это он заплатил почти 38 миллионов рублей.

В рамках банкротства с торгов продано имущество ОАО «Шахта Заречная», которое находится в Кемерове на проспекте Шахтеров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечается, в лот вошли административное здание площадью 6,4 тысячи кв. метров, здание гаража, оборудование и земельный участок площадью 30,2 тысяч кв. метров. Начальная цена лота составила 95,5 миллиона рублей, но в итоге он был продан за 37,8 миллиона рублей ООО «Открытые инвестиции».

По данным издания, владельцем «Открытых инвестиций» является Алексей Жилинков, у которого также есть 80 процентов акций в новосибирском ООО «Универсамы Бегемаг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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