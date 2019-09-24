Совладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в Кемерове
Совладелец крупной торговой сети «Бегемаг» приобрел недвижимость шахты «Заречная» в областном центре. За это он заплатил почти 38 миллионов рублей.
В рамках банкротства с торгов продано имущество ОАО «Шахта Заречная», которое находится в Кемерове на проспекте Шахтеров. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как отмечается, в лот вошли административное здание площадью 6,4 тысячи кв. метров, здание гаража, оборудование и земельный участок площадью 30,2 тысяч кв. метров. Начальная цена лота составила 95,5 миллиона рублей, но в итоге он был продан за 37,8 миллиона рублей ООО «Открытые инвестиции».
По данным издания, владельцем «Открытых инвестиций» является Алексей Жилинков, у которого также есть 80 процентов акций в новосибирском ООО «Универсамы Бегемаг».
ИСТОЧНИК KP.RU