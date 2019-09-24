2019-09-24T11:24:20+03:00
Происшествия

В Междуреченске вместо дорогой экипировки рыбак получил посылку с булыжниками

Заказ он сделал в интернет-магазине
Ирина АВТУШКО
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В Междуреченске вместо дорогой экипировки рыбак получил посылку с булыжниками.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Междуреченске вместо дорогой экипировки рыбак получил посылку с булыжниками.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Междуреченске вместо купленной экипировки рыбак получил посылку с камнями. Заказ он оформил в одном из интернет-магазинов.

Про обман полицейским во время визита в отдел рассказал сам потерпевший. По его словам, на сайте снаряжения для рыбалки он приобрел за 115 тысяч рублей специальный комбинезон, куртку и ботинки и стал ждать груза, который должна была доставить транспортная компания.

-Однако спустя неделю, когда покупатель получил посылку, то обнаружил в каждой из трех коробок по одному большому камню, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - До представителя интернет-магазина потерпевший дозвониться не смог, сайт оказался заблокирован

Сейчас правоохранители ведут розыск подозреваемых. За мошенничество они могут получить до двух лет тюрьмы.

Полицейские напоминают, что при совершении дистанционных покупок следует убедиться в надежности продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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