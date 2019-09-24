2019-09-24T13:24:51+03:00
Происшествия

Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину

Ущерб составил 2,4 миллиона рублей
Ирина АВТУШКО
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Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиЖитель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязненных отношений с ее владельцем. Размер причиненного ущерба оценивается в 2,4 миллиона рублей.

Ночью в Калтане, на улице Калинина загорелся автомобиль Toyota Camry. Приехавшие на место инцидента полицейские обнаружили там крышку от пластиковой бутылки. Проведенная в дальнейшем пожаротехническая и криминалистическая экспертизы показали, что причиной возгорания стал поджог.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил 36-летний житель города Осинники, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания и пояснил, что поджег иномарку из-за неприязненных отношений с ее владельцем.

На мужчину завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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