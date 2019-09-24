Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину
Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязненных отношений с ее владельцем. Размер причиненного ущерба оценивается в 2,4 миллиона рублей.
Ночью в Калтане, на улице Калинина загорелся автомобиль Toyota Camry. Приехавшие на место инцидента полицейские обнаружили там крышку от пластиковой бутылки. Проведенная в дальнейшем пожаротехническая и криминалистическая экспертизы показали, что причиной возгорания стал поджог.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил 36-летний житель города Осинники, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания и пояснил, что поджег иномарку из-за неприязненных отношений с ее владельцем.
На мужчину завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU