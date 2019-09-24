В Кемерове продавали фальсифицированные котлеты
В Кемерове продавали фальсифицированную мясную продукцию, за что сотрудники Россельхознадзора привлекли производителя к ответственности. Нарушение было выявлено в ходе проверки.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в июне этого года провели пищевой мониторинг продукции местных производителей. Были отобраны пробы, которые исследовали в ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория».
- По результатам исследований в пробе партии полуфабриката мясосодержащего категории Б замороженного (котлеты «Семейные») установлено, что в состав фарша котлет включено мясо птицы, не заявленное производителем в маркировке продукции, - сообщили итоги испытаний в ведомстве.
Производитель фальсификата привлечен к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU