2019-09-24T14:02:46+03:00
Общество

В Кемерове продавали фальсифицированные котлеты

Производителя привлекли к ответственности
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове продавали фальсифицированные котлетыВ Кемерове продавали фальсифицированные котлетыФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кемерове продавали фальсифицированную мясную продукцию, за что сотрудники Россельхознадзора привлекли производителя к ответственности. Нарушение было выявлено в ходе проверки.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в июне этого года провели пищевой мониторинг продукции местных производителей. Были отобраны пробы, которые исследовали в ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория».

- По результатам исследований в пробе партии полуфабриката мясосодержащего категории Б замороженного (котлеты «Семейные») установлено, что в состав фарша котлет включено мясо птицы, не заявленное производителем в маркировке продукции, - сообщили итоги испытаний в ведомстве.

Производитель фальсификата привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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