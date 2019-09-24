В Кемерове продавали фальсифицированные котлеты

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-24T14:02:46+03:00

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В Кемерове продавали фальсифицированную мясную продукцию, за что сотрудники Россельхознадзора привлекли производителя к ответственности. Нарушение было выявлено в ходе проверки.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в июне этого года провели пищевой мониторинг продукции местных производителей. Были отобраны пробы, которые исследовали в ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория».

- По результатам исследований в пробе партии полуфабриката мясосодержащего категории Б замороженного (котлеты «Семейные») установлено, что в состав фарша котлет включено мясо птицы, не заявленное производителем в маркировке продукции, - сообщили итоги испытаний в ведомстве.

Производитель фальсификата привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU