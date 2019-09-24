СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-24T14:14:17+03:00

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В Новокузнецке закрывается единственный магазин «Ашан», который в свое время стал первым в Кузбассе. Продукцию в гипермаркете перестанут продавать после 30 ноября.

Как рассказали в «Ашан ритейл Россия», закрытие не связано конкретно с Новокузнецком или какими-то конкретными форматами магазинов. Сейчас оценивается эффективность каждого из них в соответствии с запросами рынка и перераспределяются ресурсы. Решения принимаются индивидуально по каждой торговой площадке. При этом в компании отметили, что персонал гипермаркета не бросят на произвол судьбы и помогут с поиском работы.

Напомним, что «Ашан» открылся в новокузнецком ТРЦ «Планета» в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU