СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-24T17:04:27+03:00

В Кузбассе жених получил статью на второй день после свадьбы

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В Кузбассе вынесли приговор молодому жениху, который на второй день после свадьбы управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Во время вечернего патруля сотрудники ДПС заметили на дороге автомобиль марки ВАЗ-21123, который не держался на полосе, все время вилял и создавал опасную ситуацию для других транспортных средств.

Полицейские попросили водителя остановиться и показать удостоверение. Мужчина сказал, что документов при себе не имеет. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование, хотя сотрудники ведомства ясно ощущали исходящий от задержанного запах спиртного.

Мужчина признался, что накануне отмечал собственную свадьбу, где употреблял алкогольные напитки. На следующий день после застолья он вновь отправился на место банкета, чтобы забрать личные вещи.

Также выяснилось, что молодой жених уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Тогда ему назначили наказание в виде ста пятидесяти часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев.

– Изучив материалы, собранные дознавателем, суд признал водителя виновным и назначил ему в качестве наказания условное лишение свободы сроком на один год с лишением права управлять транспортным средством в течение двух лет и шести месяцев, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU