Трое подростков из Кемерова потерялись в лесу

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-24T18:23:55+03:00

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В Кемерове трое подростков вместо школьных занятий отправились гулять по лесу. Родители, обеспокоенные их отсутствием, обратились в полицию.

В полицию обратились родители троих подростков в возрасте 13-14 лет. Мальчики после занятий не вернулись домой, а связаться с ними не удалось: мобильных телефонов у детей с собой не оказалось.

Как выяснилось, в этот день никто из них не был в школе. К поиском подростков подключились кинологи. Спустя некоторое время полицейские обнаружили двоих из потерявшихся мальчиков в лесополосе, где те гуляли. Они рассказали, что третий приятель был вместе с ними, а затем ушел в неизвестном направлении. Его нашли лишь через сутки в жилом районе Промышленновский гуляющим на улице.

– В отношении родителей подростков сотрудники полиции составили протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им выписали штраф в размере пятисот рублей, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU