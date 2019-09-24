Не хватает специалистов: новокузнечане взволнованы слухами о закрытии детской поликлиники

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-24T19:14:14+03:00

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Новокузнечане в социальных сетях активно обсуждают закрытие детской поликлиники №4 на улице Спартака. Здесь давно чувствуется нехватка специалистов, а в начале недели поползли слухи о закрытии медучреждения.

Сейчас в детской поликлинике работают лишь несколько участковых педиатров, офтальмолог и невролог. При этом поликлиника обслуживает порядка 8,5 тысяч детей. И слухи о том, что поликлинику закроют, а детей распределят по другим учреждениям, не на шутку взволновали родителей. Однако в Департаменте здравоохранения опровергли эти слухи.

- Речи и решения о закрытии детской поликлиники нет. Принято решение изыскать возможности перераспределения специалистов в других отделениях и привлечения их к работе в детские поликлиники. Сейчас в поликлинике ведет прием врач офтальмолог, и врачи неврологи,- прокомментировала слухи заместитель главного врача Новокузнецкого перинатального центра по амбулаторно-поликлинической работе Елена Лучшева.

о словам Елены Викторовна Лучшевой, заместителя главного врача Новокузнецкого перинатального центра по амбулаторно-поликлинической работе.

Сейчас перинатальный центр ищет для работы в поликлиниках Новокузнецка специалистов, подбирает кадры в медицинских вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU