СЕГОДНЯ 03:10 2019-09-25T03:10:35+03:00

Девочка-витаминка: в Кузбассе наркоторговка хранила героин в упаковке от поливитаминов. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кузбассе наркоторговка упаковывала дозы героина в баночки от поливитаминов. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.

Полицейские задержали преступницу с поличным, когда та продала две героиновые дозы постоянному клиенту. При личном досмотре у нее нашли бутылочку из-под поливитаминов, в которой находились 22 фольгированных свертка.

В квартире женщины оказалась целая нарколаборатория: там были полимерный пакет с порошком светло-бежевого цвета, электронные весы, рулон фольги и пилочку для ногтей, с помощью которой она фасовала наркотики.

Выяснилось, наркоторговка пять месяцев продавала героин близким знакомым. Накануне задержания она приобрела очередную партию товара. Часть женщина уже расфасовала и приготовила к сбыту, однако продать успела только две дозы, все остальное было изъято полицейскими. Вскоре женщина предстала перед судом.

– В качестве наказания ей назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывание наказания для осужденной отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под подпиской о невыезде, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU